芬蘭正式決定申請加入北約

芬蘭政府決定申請加入北約,預料鄰國瑞典稍後亦會表態。北約指這兩個北歐國家決定加入將是歷史性時刻,並證明侵略不會有好報。成員國之一的土耳其則表示,瑞典和芬蘭必須停止支持恐怖主義。

芬蘭總統、總理和政府外交政策委員會面會,同意芬蘭申請加入北大西洋公約組織,放棄數十年來奉行的軍事不結盟原則。

總統尼尼斯托說:「這是歷史性的一天,芬蘭將最大限度加強安全,即不與任何人疏離。」

尼尼斯托表示,即使加入北約,不會改變芬蘭與俄羅斯擁有廣闊邊界的事實,他希望與莫斯科政府維持工作關係。

總理馬林則表示看到俄羅斯入侵烏克蘭,令她不再相信在俄羅斯旁邊會有和平的將來,因此為了和平決定加入北約。這個決定仍需國會批准,馬林希望國會未來幾日會完成確認程序。

瑞典執政社民黨預料會效法芬蘭,近日將申請加入北約。兩國派代表到柏林,與北約成員國召開非正式會議。加入北約需要30個成員國全體同意,需時一年。

土耳其外長恰武什奧盧重申,支持北約的開放門戶政策,但表明瑞典和芬蘭必須停止支持恐怖主義,即指庫爾德分離勢力,提供明確的安全保障,以及解除對土耳其的出口禁運。

美國國務卿布林肯表示,美國和會上大部分國家都支持瑞典和芬蘭申請加入,他與北約秘書長斯托爾滕貝格均有信心各方能達成共識。

斯托爾滕貝格又指,如果瑞典和芬蘭加入,將是歐洲安全的轉捩點,並證明俄羅斯的侵略行徑不會獲得正面回報。

