芬蘭正式決定申請加入北約

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芬蘭政府決定申請加入北約，預料鄰國瑞典稍後亦會表態。北約指這兩個北歐國家決定加入將是歷史性時刻，並證明侵略不會有好報。成員國之一的土耳其則表示，瑞典和芬蘭必須停止支持恐怖主義。

芬蘭總統、總理和政府外交政策委員會面會，同意芬蘭申請加入北大西洋公約組織，放棄數十年來奉行的軍事不結盟原則。

總統尼尼斯托說：「這是歷史性的一天，芬蘭將最大限度加強安全，即不與任何人疏離。」

尼尼斯托表示，即使加入北約，不會改變芬蘭與俄羅斯擁有廣闊邊界的事實，他希望與莫斯科政府維持工作關係。

總理馬林則表示看到俄羅斯入侵烏克蘭，令她不再相信在俄羅斯旁邊會有和平的將來，因此為了和平決定加入北約。這個決定仍需國會批准，馬林希望國會未來幾日會完成確認程序。

瑞典執政社民黨預料會效法芬蘭，近日將申請加入北約。兩國派代表到柏林，與北約成員國召開非正式會議。加入北約需要30個成員國全體同意，需時一年。

土耳其外長恰武什奧盧重申，支持北約的開放門戶政策，但表明瑞典和芬蘭必須停止支持恐怖主義，即指庫爾德分離勢力，提供明確的安全保障，以及解除對土耳其的出口禁運。

美國國務卿布林肯表示，美國和會上大部分國家都支持瑞典和芬蘭申請加入，他與北約秘書長斯托爾滕貝格均有信心各方能達成共識。

斯托爾滕貝格又指，如果瑞典和芬蘭加入，將是歐洲安全的轉捩點，並證明俄羅斯的侵略行徑不會獲得正面回報。

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