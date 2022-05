南加州有槍手闖台灣基督徒聚會槍擊多人

【有線新聞】

美國連續兩日發生大型槍擊案,加州有槍手闖入教堂開火,至少1死5傷,教堂當時正舉行台灣教徒聚會,未知是否涉及仇恨犯罪。

事發教堂位於加州南部橙縣,警方拉起封鎖線調查,槍手星期日下午1時半闖入時,教堂內有30多名信眾,正參與台灣基督徒午餐聚會。警方稱槍手行兇之後,被在場信眾合力制服,用電線綁住其雙腿,搶走他身上兩把手槍。

副警長哈洛克指:「這班信徒英勇不凡,出手制止疑犯,毫無疑問地阻止了更多傷亡。」警方到場拘捕一名68歲亞裔男子,指他並非本地人,來自拉斯維加斯。

事發教堂每周都會舉行當地台灣基督教會的活動,周日崇拜會有百多人出席,案發時則正舉辦規模較小的午餐聚會。

當地中文媒體引述現場消息指,身份不明的槍手操國語,鎖上會場大門之後拔槍開火。當局指,死傷者全部是亞洲人,主要是台灣華裔,年齡介乎66至92歲。

教堂所在的拉古納伍茲市是退休人士聚居的社區,超過八成人是65歲以上,有居民稱當地鮮有罪案,有居民說:「這是個平靜的社區,很靜,你可以午夜12時出門,不會有事,可以獨自出門,可以遛狗,這裡是零罪案,零,這種事?我不知道能說甚麼。」

聯邦調查局已介入調查,加州州長紐森密切關注事件,強調民眾參與宗教崇拜時不應該面臨恐懼。

