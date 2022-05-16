南加州有槍手闖台灣基督徒聚會槍擊多人

【有線新聞】

美國連續兩日發生大型槍擊案，加州有槍手闖入教堂開火，至少1死5傷，教堂當時正舉行台灣教徒聚會，未知是否涉及仇恨犯罪。

事發教堂位於加州南部橙縣，警方拉起封鎖線調查，槍手星期日下午1時半闖入時，教堂內有30多名信眾，正參與台灣基督徒午餐聚會。警方稱槍手行兇之後，被在場信眾合力制服，用電線綁住其雙腿，搶走他身上兩把手槍。

副警長哈洛克指：「這班信徒英勇不凡，出手制止疑犯，毫無疑問地阻止了更多傷亡。」警方到場拘捕一名68歲亞裔男子，指他並非本地人，來自拉斯維加斯。

事發教堂每周都會舉行當地台灣基督教會的活動，周日崇拜會有百多人出席，案發時則正舉辦規模較小的午餐聚會。

當地中文媒體引述現場消息指，身份不明的槍手操國語，鎖上會場大門之後拔槍開火。當局指，死傷者全部是亞洲人，主要是台灣華裔，年齡介乎66至92歲。

教堂所在的拉古納伍茲市是退休人士聚居的社區，超過八成人是65歲以上，有居民稱當地鮮有罪案，有居民說：「這是個平靜的社區，很靜，你可以午夜12時出門，不會有事，可以獨自出門，可以遛狗，這裡是零罪案，零，這種事？我不知道能說甚麼。」

聯邦調查局已介入調查，加州州長紐森密切關注事件，強調民眾參與宗教崇拜時不應該面臨恐懼。

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