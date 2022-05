紐約水牛城男子頭盔裝直播鏡頭 持槍到超市開槍殺十人

【有線新聞】

美國紐約州水牛城一名白人青年直播持槍到超市及開槍經過,殺死10人、3人受傷,疑兇當場被捕,懷疑動機涉及種族極端主義,亦可能面臨恐怖主義相關控罪。總統拜登表明必須盡力結束,仇恨助長的國內恐怖主義。

案發於紐約州水牛城一間超市,有人拍攝到警員拘捕疑兇一刻。警方稱他犯案後一度槍指自己,其後棄械投降。

當局指槍手下午2時許先在超市外停車場開火,擊中多人,現場事後之後進入超市。有保安開多槍試圖阻止,但身穿避彈衣的槍手毫髮無傷,繼續大開殺戒,保安和多名顧客中彈身亡。

警方公布被捕的是18歲白人青年根德龍(Payton Gendron),案發時身穿戰略裝備,頭盔上裝有用作直播的鏡頭。據報先在網上預告行兇,再直播犯案過程,直播平台事後封鎖涉事帳號,但網上仍流傳聲稱是根德龍開車到超市外、準備行兇的片段。

案發超市位處非裔社區,離水牛城市中心約5公里。當局稱槍手是由300多公里外的康克林鎮開車數小時到行兇地點,其槍上寫有種族歧視字眼,中槍死傷者絕大部分是黑人。

聯邦調查局形容這次槍擊是種族相關的暴力極端主義行為,正循仇恨犯罪方向調查,地方檢察官表明考慮提出恐怖主義相關控罪。

根德龍當晚提堂,面臨多項一級謀殺罪,最高可判終身監禁。他否認控罪,還押候審。

網上流傳根德龍行兇前上載的100多頁犯案宣言,聲稱是因三年前基督城清真寺槍擊案,槍手直播槍殺逾50人,激發他想將移民從白人的土地趕出去。

