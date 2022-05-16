紐約水牛城男子頭盔裝直播鏡頭 持槍到超市開槍殺十人

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美國紐約州水牛城一名白人青年直播持槍到超市及開槍經過，殺死10人、3人受傷，疑兇當場被捕，懷疑動機涉及種族極端主義，亦可能面臨恐怖主義相關控罪。總統拜登表明必須盡力結束，仇恨助長的國內恐怖主義。

案發於紐約州水牛城一間超市，有人拍攝到警員拘捕疑兇一刻。警方稱他犯案後一度槍指自己，其後棄械投降。

當局指槍手下午2時許先在超市外停車場開火，擊中多人，現場事後之後進入超市。有保安開多槍試圖阻止，但身穿避彈衣的槍手毫髮無傷，繼續大開殺戒，保安和多名顧客中彈身亡。

警方公布被捕的是18歲白人青年根德龍（Payton Gendron），案發時身穿戰略裝備，頭盔上裝有用作直播的鏡頭。據報先在網上預告行兇，再直播犯案過程，直播平台事後封鎖涉事帳號，但網上仍流傳聲稱是根德龍開車到超市外、準備行兇的片段。

案發超市位處非裔社區，離水牛城市中心約5公里。當局稱槍手是由300多公里外的康克林鎮開車數小時到行兇地點，其槍上寫有種族歧視字眼，中槍死傷者絕大部分是黑人。

聯邦調查局形容這次槍擊是種族相關的暴力極端主義行為，正循仇恨犯罪方向調查，地方檢察官表明考慮提出恐怖主義相關控罪。

根德龍當晚提堂，面臨多項一級謀殺罪，最高可判終身監禁。他否認控罪，還押候審。

網上流傳根德龍行兇前上載的100多頁犯案宣言，聲稱是因三年前基督城清真寺槍擊案，槍手直播槍殺逾50人，激發他想將移民從白人的土地趕出去。

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