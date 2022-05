灣區迅速成為加州疫情熱點 衛生官員促民眾戴口罩

【KTSF】

灣區正迅速成為加州的疫情熱點,衛生官員敦促民眾謹慎行事,並戴上口罩。

在舊金山(三藩市),生活看起來好像距離疫情越走越遠,但其實現時灣區是加州感染率最高的地區,現時正進行的活動,包括畢業典禮等聚會、賽跑比賽,以及籃球的季後賽,衛生專家警告大家必需謹慎。

San Mateo縣副衛生總監Curtis Chan就指,慶祝雖然很緊要,但亦必須安全,他說目前的水平與該縣去年冬天在第一次Omicron激增期間看到的水平相約。

週五勇士的季後賽,球迷就表示仍然對疫情上心,灣區的衛生官員現時只是強力建議戴口罩,但不是必需。

Marin縣公共衛生總監Matt Willis指,是時候在整個灣區採取行動,認為這對的社區來說是重要的一步。

有醫生警告,現時的確診可能比我們知道少,12名公共衛生官員週五呼籲恢復重要的防疫措施,除了在公共場所室內戴口罩外,他們還提醒居民在未來幾週內尋找通風良好的地方,並在室外舉行大型聚會。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。