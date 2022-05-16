灣區迅速成為加州疫情熱點 衛生官員促民眾戴口罩

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灣區正迅速成為加州的疫情熱點，衛生官員敦促民眾謹慎行事，並戴上口罩。

在舊金山（三藩市），生活看起來好像距離疫情越走越遠，但其實現時灣區是加州感染率最高的地區，現時正進行的活動，包括畢業典禮等聚會、賽跑比賽，以及籃球的季後賽，衛生專家警告大家必需謹慎。

San Mateo縣副衛生總監Curtis Chan就指，慶祝雖然很緊要，但亦必須安全，他說目前的水平與該縣去年冬天在第一次Omicron激增期間看到的水平相約。

週五勇士的季後賽，球迷就表示仍然對疫情上心，灣區的衛生官員現時只是強力建議戴口罩，但不是必需。

Marin縣公共衛生總監Matt Willis指，是時候在整個灣區採取行動，認為這對的社區來說是重要的一步。

有醫生警告，現時的確診可能比我們知道少，12名公共衛生官員週五呼籲恢復重要的防疫措施，除了在公共場所室內戴口罩外，他們還提醒居民在未來幾週內尋找通風良好的地方，並在室外舉行大型聚會。

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