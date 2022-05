【KTSF】

社交媒體Twitter暫停招聘,同時有兩名高層離職。

上個月Elon Musk達成以440億美元現金收購Twitter的協議,Twitter發言人說,該公司目前暫停大多數職位招聘,並削減其他工資以外的成本。

