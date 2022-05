醫生提醒大家要正確使用防曬霜 否則無濟於事

【KTSF 張擎鳳報導】

皮膚癌是美國最常見的癌症,但是,通過保護您的皮膚免受陽光照射,您可以降低自己患上皮膚癌的風險,然而,防曬霜如果沒有正確地使用也無濟於事。

隨著天氣變暖,要注意防曬來避免曬傷。

俄亥俄州立大學Wexnar醫學中心的皮膚科醫生Susan Massick說:「每天使用防曬霜,SPF僅為15都可以將患鱗狀細胞癌這種皮膚癌的風險降低近40%。」

Massick醫生說,不用任何防曬霜,就是個最大的錯誤。

Massick醫生說:「他們以為用不著它,以為只是要在外面呆一會而已。」

這位皮膚科醫生說,防曬霜應該是日常用品。

無論晴天還是陰天,都應該使用高度數防UVA和UVB的防曬霜,每天使用SPF值至少是25到30的防曬霜,而長時間在戶外時,就至少要使用SPF 50的防曬霜。

Massick醫生說:「你必須在出門前大約半小時前塗防曬霜。你可以每兩到三個小時重新塗抹一次,因為經過一段時間後,它的保護作用會減少。」

記得塗抹經常被遺忘的地方,就像腳面,手,胸部和頸部,那些暴露在紫外線下的區域。

另外,不要忘記檢查防曬霜產品的期限。

Massick醫生說:「好法則就是每年春天,購買一套全新的防曬霜,放在車裡,放在沙灘包裡,放在門口,這樣你就可以一直用它們。」

Massick醫生說礦物防曬霜提供很好的防曬效果,但化學防曬霜更容易融入皮膚。

她說兩者都很好用,只要有防紫外線UVA 和UVB的效果。

