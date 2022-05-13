醫生提醒大家要正確使用防曬霜 否則無濟於事

【KTSF 張擎鳳報導】

皮膚癌是美國最常見的癌症，但是，通過保護您的皮膚免受陽光照射，您可以降低自己患上皮膚癌的風險，然而，防曬霜如果沒有正確地使用也無濟於事。

隨著天氣變暖，要注意防曬來避免曬傷。

俄亥俄州立大學Wexnar醫學中心的皮膚科醫生Susan Massick說：「每天使用防曬霜，SPF僅為15都可以將患鱗狀細胞癌這種皮膚癌的風險降低近40%。」

Massick醫生說，不用任何防曬霜，就是個最大的錯誤。

Massick醫生說：「他們以為用不著它，以為只是要在外面呆一會而已。」

這位皮膚科醫生說，防曬霜應該是日常用品。

無論晴天還是陰天，都應該使用高度數防UVA和UVB的防曬霜，每天使用SPF值至少是25到30的防曬霜，而長時間在戶外時，就至少要使用SPF 50的防曬霜。

Massick醫生說：「你必須在出門前大約半小時前塗防曬霜。你可以每兩到三個小時重新塗抹一次，因為經過一段時間後，它的保護作用會減少。」

記得塗抹經常被遺忘的地方，就像腳面，手，胸部和頸部，那些暴露在紫外線下的區域。

另外，不要忘記檢查防曬霜產品的期限。

Massick醫生說：「好法則就是每年春天，購買一套全新的防曬霜，放在車裡，放在沙灘包裡，放在門口，這樣你就可以一直用它們。」

Massick醫生說礦物防曬霜提供很好的防曬效果，但化學防曬霜更容易融入皮膚。

她說兩者都很好用，只要有防紫外線UVA 和UVB的效果。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。