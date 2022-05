汽油價格續漲 今夏駕車旅遊如何省錢

【KTSF 梁展穎報導】

汽油不斷加價,有什麼方法可以節省油錢?

根據美國汽車協會(AAA),週四美國的平均的汽油價格是4.40元一加侖,比去年同期增加了1.40元。

GasBuddy.com的油價分析主管Patrick De Haan說:「若無改變,有可能在今夏,我們會見到5元一加侖。」

Gas.Buddy的專家提議,最好在家附近的地方留宿,避免長途駕駛。

De Haan說:「做旅程規劃,留意州界線,有些州的汽油稅較高,導致油價上升,有些州就暫停汽油稅,較吸引人去加滿油。」

第二就是周圍去格價,避免去主要公路旁邊的油站加油,還有就是用手機apps,搜尋附近最便宜的油站。

第三就是善用折扣。

De Haan說:「我們無奈支付高油價,但沒有人應支付這個零售價,既然有那麼多的省錢選項。」

GasBuddy提議人利用有回贈的信用卡,或加入忠誠貴賓計劃取得優惠。

第四用現金支付是比較便宜,最後不要減慢駕駛速度。

De Haan說:「駕駛慢一點就算在州際公路上,時速慢幾英里,油耗效率會提高由5%至20%。」

經濟學家說油價走勢會俄烏戰爭而定。

首席經濟學家Mark Zandi說:「如無戰爭,我們可能支付每加侖3.25元,不是4.25元或4.50元。」

