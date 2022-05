斯洛文尼亞化工廠爆炸 20人傷4人恐懼難

【KTSF 朱慧琪報導】

中歐國家斯洛文尼亞有化工廠爆炸,造成20人受傷,至少4人失蹤,當局相信他們已經罹難。

在當地時間週二早上8時半,位於斯洛文尼亞東南部科切夫耶鎮(Kocevje)的Melamin化工廠發生爆炸,造成至少4人失蹤,當局相信他們已經罹難,共有20人求醫,另有兩人因嚴重燒傷送院,情況危急。

Melamin化工廠一共有約200名員工。

Melamin化工廠總經理Srecko Stefanic說:「對不起,我們未能計算失蹤人口,有些人可能已經死亡,由於事故的規模很大,在這裡談論概率,相信很多人罹難,但我們還要去證實。」

目前未清楚爆炸原因,爆炸後化工廠冒出黑煙,當局表示,曾要求人留在室內,隨後表示意外不會造成健康威脅。

Melamin化工廠製造的化學物品,包括用於紙張、建築、木料、橡膠方面的樹脂,還有家居牆紙以及用於製造鞋的材料。

