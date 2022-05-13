斯洛文尼亞化工廠爆炸 20人傷4人恐懼難

May 13, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

中歐國家斯洛文尼亞有化工廠爆炸，造成20人受傷，至少4人失蹤，當局相信他們已經罹難。

在當地時間週二早上8時半，位於斯洛文尼亞東南部科切夫耶鎮（Kocevje）的Melamin化工廠發生爆炸，造成至少4人失蹤，當局相信他們已經罹難，共有20人求醫，另有兩人因嚴重燒傷送院，情況危急。

Melamin化工廠一共有約200名員工。

Melamin化工廠總經理Srecko Stefanic說：「對不起，我們未能計算失蹤人口，有些人可能已經死亡，由於事故的規模很大，在這裡談論概率，相信很多人罹難，但我們還要去證實。」

目前未清楚爆炸原因，爆炸後化工廠冒出黑煙，當局表示，曾要求人留在室內，隨後表示意外不會造成健康威脅。

Melamin化工廠製造的化學物品，包括用於紙張、建築、木料、橡膠方面的樹脂，還有家居牆紙以及用於製造鞋的材料。

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