舊金山聯合校區宣布校區總監最終人選（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區物色新的校區總監,接替即將退休的現任總監,校區週四宣布最終的人選。

舊金山教育委員會宣布,現任Hayward校區總監Matt Wayne,將會接替即將退休的Vincent Matthews,成為舊金山聯合校區總監。

如果得到教委會5月24號的投票確認,Wayne將於今年7月1日正式上任。

舊金山聯合校區近兩年來經歷不少風波,包括疫情、三名教委被罷免、支付教師薪水的系統出錯引起教師抗議,以及校區預算赤字帶來的爭議。

舊金山教育委員會主席林謙悅表示,新的校區總監具有卓越的領導才能,有信心他可以帶領校區度過難關。

自從現任校區總監Matthews宣布將於今個學年尾退休之後,校區展開物色新總監的程序,包括徵詢社區意見。

教委會在60名應徵者中選出5人面試,Wayne成為最終的人選。

Wayne曾經在舊金山校區擔任小學部行政總監,他本身是教師,畢業於柏克萊加大,在哥倫比亞大學取得碩士學位。

Wayne致校區家庭的公開信中表示,很高興可以加入舊金山聯合校區,他承諾會把學生放在優先,將教師放在心上。

他又表示,校區上下面對不少挑戰,大家需要時間去治療,重新團結起來,專注在教育。

