【KTSF】

舊金山(三藩市)不少店主對店外的塗鴉感到頭痛,最近有市參事提案,免費幫店主解決塗鴉問題。

目前業主有責任在30天內清除塗鴉,否則將面臨罰款,但最近就有項提案,由梅義加Myrna Melgar和司嘉怡Catherine Stefani共同發起,她們建議創建一個為期兩年的試點計劃,由工務局定期巡邏,和免費幫助小業主解決塗鴉問題,目前未知市參議會何時會討論這項提案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。