去年秋天,在聖荷西一間小教會,一個3歲女童疑似在驅魔儀式中死亡,這個案件被判定為兇殺案,女童的母親當時參與,其在2月被起訴,現在女童的舅舅及外公也被逮捕。

事發在去年9月,3歲女童Arely Naomi Proctor的家人,在聖荷西南二街一戶民宅,替女童舉行”從惡靈解放”的驅魔儀式。

當局指出,女童的母親Claudia Hernandez在驅魔儀式中,擠壓其女童的頸部,試圖使她嘔吐,法醫官判定女童死於窒息。

根據最新的調查,聖荷西警方及聖塔克拉拉地檢官認定,女童的母親、舅舅及外公必須對女童死亡負責,女童的外公告訴警察,自己是教會的領導,也是被認證的牧師。

女童的母親在1月底被捕,面對虐待兒童致死的控罪,星期三警方也逮捕了女童舅舅及外公,兩人以同樣罪名被起訴。

