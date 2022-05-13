聖荷西警員涉嫌查案期間在住屋內自慰

May 13, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
Matthew Dominguez (SJPD)

【KTSF】

南灣聖荷西市一名警員，涉嫌4月在一幢住屋調查一宗家庭糾紛案時，當值期間在住屋內自慰，週四被警方拘捕及起訴露體罪。

據Santa Clara地檢署透露，涉案的32歲警員Matthew Dominguez，在聖荷西警局服務4年，他將於6月22日出席過堂聆訊。

地檢署指出，被告與另外兩名警員於4月21日接報到達一幢住屋調查，報警者指家中一名患有精神病的家庭成員有暴力行為，當另外兩名警員找尋該名家庭成員時，Dominguez被指在兩名女家庭成員前自摸，並向一名母親露體。

受害人把事件告知居住在附近的兩名男親友，其中一人報稱他目擊Dominguez在飯廳中露體。

如果被判處罪名成立，被告最高可被判入獄一年，並要登記為性罪犯10年，被告目前正處於行政休假，等候審訊。

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