聖荷西警員涉嫌查案期間在住屋內自慰

南灣聖荷西市一名警員,涉嫌4月在一幢住屋調查一宗家庭糾紛案時,當值期間在住屋內自慰,週四被警方拘捕及起訴露體罪。

據Santa Clara地檢署透露,涉案的32歲警員Matthew Dominguez,在聖荷西警局服務4年,他將於6月22日出席過堂聆訊。

地檢署指出,被告與另外兩名警員於4月21日接報到達一幢住屋調查,報警者指家中一名患有精神病的家庭成員有暴力行為,當另外兩名警員找尋該名家庭成員時,Dominguez被指在兩名女家庭成員前自摸,並向一名母親露體。

受害人把事件告知居住在附近的兩名男親友,其中一人報稱他目擊Dominguez在飯廳中露體。

如果被判處罪名成立,被告最高可被判入獄一年,並要登記為性罪犯10年,被告目前正處於行政休假,等候審訊。

