Santa Clara縣舉行兒童藝術展覽 以和平、愛、團結為主題（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Santa Clara縣一個以和平、愛、團結為主題的兒童藝術展覽開幕,展示大約100項兒童藝術品,從小孩的眼中探討和平的意義。

展覽於Santa Clara縣縣府大樓舉行,直至5月底,主辦單位之一的戴銘康說,和平、愛、團結是普世價值,但是這些價值於美國受到挑戰,例如是近年急升的亞裔仇恨罪行。

世界青少年藝術家協會創辦人戴銘康說,有見及此,希望通過展覽展示兒童的心願,用藝術品堆成一幅有生命的牆,給觀賞者感覺到正有一堆小孩看著他們。

戴銘康說:「彷彿很多小孩的眼睛正看著他,這個眼睛看著他,然後又看到好像很多小孩在大叫,我們要和平、我們要團結、我們要愛,讓大家聽到這個聲音,通過畫面來表達這個訊息。」

其中一個藝術家,17歲的任泓僑,希望通過作品表達年輕人的聲音,她說年輕人於成長的過程中,需要一個和平的環境學習,而不是好像烏克蘭受戰火摧殘。

任泓僑說:「那裡的小孩正經歷血和淚,他們現在非常的艱苦,他們本來就應該像我們一樣,和平的生活並且學習,享受學校的生活,與他們的朋友一起。」

她說自己的作品中有一隻巨型白鴿,盛載著兩個小孩逃離戰火,而白鴿的翅膀上有不同國旗,象徵著所有國家團結,不再有戰爭,讓年輕人更好的成長。

而14歲的范宇祥就說,他的作品希望帶出戰爭中永遠沒有勝利者,只是有苦難的訊息,希望世界和平。

范宇祥說:「我想表達有個人,被代表戰爭的一個人,用尖刺鞋踩住,而被踩者仍在追尋和平,期望有最好的一面。」

主辦單位指十分珍惜本次機會,把年青人的心聲用畫畫表達出來,令大人能夠通過畫作,了解年青人的想法,而呼籲和平對現在與下一代的小孩都十分有意義。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。