北韓公布首宗新型肺炎死亡病例 35萬人出現不明發燒症狀

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北韓公布首宗新型肺炎死亡病例，官媒確認自上月底起共約35萬人出現不明發燒症狀，6人死亡，當中1人證實確診，領袖金正恩嚴厲批評防疫系統出現漏洞。南韓指願意提供疫苗，中國亦指願意與朝方在抗疫上加強合作。

北韓官方確認國內出現新型肺炎個案後，領袖金正恩周四巡視國家緊急防疫司令部，了解疫情發展和檢查防控工作，他向官員講話時未有戴上口罩。

官媒朝中社報道，當地4月底開始有一種原因不明的疾病急速傳播，累計約35萬人出現發燒症狀，包括過去一日新增的逾1萬8千人，但無指明當中多少人確診新型肺炎。目前仍然逾18萬人隔離治療，其中6人死亡，至少一人確診感染Omicron變種病毒。

金正恩批評，疫情從平壤首都圈為中心向外擴散，是防疫系統出現漏洞。當務之急是主動封鎖疫區，全力治療並嚴格隔離患者，阻截病毒傳播。他又下令衛生部門迅速建立科學治療方法和策略，並加強供應藥物。

世衛正接觸北韓，又指已準備好支援北韓抗疫，平壤之前曾拒絕接收疫苗全球獲取機制COVAX所提供的疫苗。美國則未有計劃向北韓提供疫苗，但支持國際提供人道援助。

北韓未有解釋平壤疫情爆發原因，不過當地上月曾舉行多次大型集會，包括建軍節的大型閱兵，還有太陽節慶祝活動。

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