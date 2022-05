加州財政盈餘近千億破紀錄 紐森公布財政預算

【KTSF 萬若全報導】

加州財政盈餘創紀錄將近1000億美元,州長紐森週五公布下一個財政年度預算。

加州的盈餘比官員1月份預期多550億美元,估計有975億美元的盈餘,紐森公佈這個數字,同時也公布下一財政年度經修訂的預算為略高於3000億美元,這是歷史上的最高水平,讓民主黨的紐森有多數百億美元,可用在現有及全新的項目,包括計劃增加支出來應對持續的乾旱,幫助更多婦女在加州墮胎,並抵消因通貨膨脹而上漲的食品、天然氣和其他商品成本。

紐森的預算藍圖包括對抗新冠病毒、應付極端天氣、解決無家可歸問題,以及應對生活成本,對於破紀錄的盈餘,要用甚麼方式還給納稅人。

紐森回答說:「你知道美國歷史上沒有其他州,提供過120億的退稅,這就是我們承諾做的事情,我們在1月預算的基礎上預計,我們將超過參考增益限制26億,現在你可能知道,26億有一半大致用於教育,另一半必須回饋納稅人,是的可能會有大量的回饋給納稅人,以什麼形式和程度,金額多少在5月更確定。」

在此之前紐森曾提出,向每位註冊的車主發放400元的支票,每人最多可以獲得兩張支票,總成本是115億美元,這是紐森針對通貨膨漲所做的回饋計劃的一部份。

他的預算案各項開支還需要與民主黨領導的立法機構協商,尋求在6月底達成協議。

主流媒體指出,州議會民主黨人比較贊成發放200元的支票,給收入低於某個水平的居民,而共和黨人則建議停止徵收汽油稅為期一年。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。