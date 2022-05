全美亞裔總商會舉行線上企業高峰會 賀錦麗發言（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

五月是亞太裔傳統月,全美亞裔總商會週四在線上舉行企業高峰會,討論亞裔企業可以如何克服現有社會問題,擴大亞裔社區的影響力。

今年的亞裔企業高峰會主題是「亞裔堅強」,亞裔目前佔美國人口約6%,許多亞裔企業,從創造力和生產力及製造就業機會等方式,對美國社會做出貢獻。

副總統賀錦麗在企業高峰會發言時表示,從中國移民建鐵路、錫克教徒在一百年前在農場和木加工廠工作,和在二次大戰中加入美軍的日本裔等,亞裔對美國社會已有重大貢獻。

但是賀錦麗也指出,在過去幾年經歷許多針對亞裔的暴力事件。

賀錦麗說:「國家中的每一個人,都必須能夠在沒有恐懼的情況下,學習、工作、崇拜和生活,我們應該致力對抗仇恨,我們政府會繼續奮鬥,確保所有亞太裔社區都有成功的機會,讓每一個人都能夠在美國的故事中有自己可以扮演的角色。」

高峰會中也對已故聯邦運輸部長Norman Mineta致敬,紀念他對國家的貢獻。

高峰會中,名為「壓力下的優雅」一個講座中,內華達州第一夫人Kathy Ong Sisolak,在談到針對亞裔的暴力事件時表示,亞裔在今天的美國所經歷的暴力,其中兩個有刻板印象的原因是,還有許多人把亞裔當成是永久性的外國人,並也認為他們是文化、經濟、國防等領域的威脅。

而馬里蘭州第一夫人Yumi Hogan就表示,亞裔必須知道有可以投票的力量,在2020年的大選中,只有47%的亞裔登記投票,比非洲裔的65%,和白人的69%都來得低,所以促請合資格投票的民眾登記投票。

