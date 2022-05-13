全美亞裔總商會舉行線上企業高峰會 賀錦麗發言（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

五月是亞太裔傳統月，全美亞裔總商會週四在線上舉行企業高峰會，討論亞裔企業可以如何克服現有社會問題，擴大亞裔社區的影響力。

今年的亞裔企業高峰會主題是「亞裔堅強」，亞裔目前佔美國人口約6%，許多亞裔企業，從創造力和生產力及製造就業機會等方式，對美國社會做出貢獻。

副總統賀錦麗在企業高峰會發言時表示，從中國移民建鐵路、錫克教徒在一百年前在農場和木加工廠工作，和在二次大戰中加入美軍的日本裔等，亞裔對美國社會已有重大貢獻。

但是賀錦麗也指出，在過去幾年經歷許多針對亞裔的暴力事件。

賀錦麗說：「國家中的每一個人，都必須能夠在沒有恐懼的情況下，學習、工作、崇拜和生活，我們應該致力對抗仇恨，我們政府會繼續奮鬥，確保所有亞太裔社區都有成功的機會，讓每一個人都能夠在美國的故事中有自己可以扮演的角色。」

高峰會中也對已故聯邦運輸部長Norman Mineta致敬，紀念他對國家的貢獻。

高峰會中，名為「壓力下的優雅」一個講座中，內華達州第一夫人Kathy Ong Sisolak，在談到針對亞裔的暴力事件時表示，亞裔在今天的美國所經歷的暴力，其中兩個有刻板印象的原因是，還有許多人把亞裔當成是永久性的外國人，並也認為他們是文化、經濟、國防等領域的威脅。

而馬里蘭州第一夫人Yumi Hogan就表示，亞裔必須知道有可以投票的力量，在2020年的大選中，只有47%的亞裔登記投票，比非洲裔的65%，和白人的69%都來得低，所以促請合資格投票的民眾登記投票。

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