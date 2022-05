【KTSF】

過去一年,食物價格究竟上漲多少?

4月份的食品價格,比去年同期上升近一成。

根據勞工統計局的數據,這是41年來最大的升幅。

早餐受到最大的影響,由於禽流感造成短缺,雞蛋的價格上升22%,人造牛油、牛奶、煙肉和咖啡的價格也上漲。

消費者外出用餐時也會感到價格上漲的壓力,在過去12個月,餐牌上的價格上漲了7.2%。

