灣區疫情反彈 衛生官員促市民做好預防措施

【KTSF 梁展穎報導】

灣區的疫情反彈,衛生官員敦促市民要做好預防措施。

灣區十二位衛生官員發聲明表示,由於區內有新型肺炎確診個案上升,住院人數增加,和污水中的病毒量亦上升,市民感染病毒的風險亦增加,灣區現在在加州有最高的感染率,最新一波疫情是由傳染力極高的Omicron亞型變種病毒株引起。

衛生官員表示,由於居家快速檢測盒受到廣泛應用,市民未必報告陽性個案,因此實際的感染個案會遠高於官方通報的數字。

疫情反彈,十二名衛生官員敦促民眾要做好防範措施,包括繼續在室內佩戴口罩,有足夠的病毒測試盒,和一旦合資格就打疫苗加強針。

高風險人士,或會接觸高風險群組的市民,則要加倍注意,假如染病就要及早求醫,因為現時有藥物可以減低高風險人士出現重症和死亡的風險。

衛生官員說,假如市民生病,就應留在家中和盡快做病毒檢測,衛生官員鼓勵市民在接觸過確診者後盡快做測試,大型聚會應在室外空氣流通的地方舉行。

官員強調,接種疫苗是最佳的防禦方法,來避免出現重症或死亡。

