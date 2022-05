【KTSF】

東灣Fremont兩年前發生一宗搶劫案,匪徒搶劫並襲擊一名75歲老翁,時隔兩年,警方透過DNA資料拘捕了涉案疑犯。

警方表示,2020年7月,22歳疑犯David Spears,涉嫌與兩名同黨,從Newark開車跟蹤剛剛在銀行提款後駕車回家的75歲男事主。

當事主返回Fremont的住所,匪徒趁著事主停車及落車之際,攻擊並搶去他的1500元現金、首飾及手提電話。

事主後來告訴警方,其中一個匪徒觸摸過他衣服,警方從而取得DNA樣本,鑑定出疑犯身份。

警方表示,Spears有前科,與多宗同類型刧案有關,Alameda縣地檢署控告疑犯嚴重搶劫以及虐待老人罪名。

