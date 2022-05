【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)局長Robert Califf在社交媒體貼文表示,下週將公布簡化外國嬰兒配方奶粉的進口審批流程,並容許本地廠家更加彈性地生產貨品,期望紓緩奶粉荒。

另外,奶粉製造商雅培(Abbott)表示,已經從愛爾蘭空運數百萬罐奶粉,專門供應予參與聯邦WIC援助計劃的低收入階層。

雅培在密歇根州的奶粉廠,由於涉及生產線感染事故於2月停產,這個被認為是造成近期奶粉荒的原因之一。

另外,國會眾議院監督委員會表示,打算調查4間主要嬰兒配方奶粉商在事件中扮演的角色,了解他們如何增加產量,以解決供應不足問題。

