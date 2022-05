新型肺炎在美國奪過百萬人命 更多已接種疫苗人士染疫亡

【KTSF 吳倩妤報導】

全美染疫死亡人數超過一百萬,白宮下半旗悼念。

總統拜登說:「有一百萬空置的座位圍著家中的餐枱,每一個座位都是無可取代的。」

聯邦疾控中心(CDC)的最新數字顯示,由Omicron變種病毒的亞型病毒株引發的新症,在過去兩星期增加近一倍,上星期全美超過四成的新症,都是感染了Omicron亞型病毒株,專家指這數字只是有通報的數字,實際個案可能更多。

斯克里普斯研究所的Eric Topol醫生說:「這只是確診個案,我們知道很多人沒有做病毒測試,或只做了快速測試。」

雖然衛生官員說疫苗是防禦出現嚴重症狀的最佳方法,但CDC最新數據顯示,越來越多已經接種了疫苗的人染疫死亡,因為疫苗的效力隨着時間減弱,和感染率上升。

CDC說,在1月和2月份染疫死亡的人當中,約四成已接種疫苗。

但在2月份只有15%的死亡個案是已經接種疫苗和加強劑。

聯邦食品及藥物管理局局長Robert Califf說:「我們擔心在暑假,尤其是某些地區,接種疫苗率低的地方,市民未有得到最佳的疫苗保護。」

Califf說,他更擔心新型冠狀病毒感染率會在今年秋天和冬天上升。

Califf說:「在未來的一到兩個月,我們將會檢視疫苗組成,和建議秋天接種哪種疫苗。」

