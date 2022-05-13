新型肺炎在美國奪過百萬人命 更多已接種疫苗人士染疫亡

【KTSF 吳倩妤報導】

全美染疫死亡人數超過一百萬，白宮下半旗悼念。

總統拜登說：「有一百萬空置的座位圍著家中的餐枱，每一個座位都是無可取代的。」

聯邦疾控中心（CDC）的最新數字顯示，由Omicron變種病毒的亞型病毒株引發的新症，在過去兩星期增加近一倍，上星期全美超過四成的新症，都是感染了Omicron亞型病毒株，專家指這數字只是有通報的數字，實際個案可能更多。

斯克里普斯研究所的Eric Topol醫生說：「這只是確診個案，我們知道很多人沒有做病毒測試，或只做了快速測試。」

雖然衛生官員說疫苗是防禦出現嚴重症狀的最佳方法，但CDC最新數據顯示，越來越多已經接種了疫苗的人染疫死亡，因為疫苗的效力隨着時間減弱，和感染率上升。

CDC說，在1月和2月份染疫死亡的人當中，約四成已接種疫苗。

但在2月份只有15%的死亡個案是已經接種疫苗和加強劑。

聯邦食品及藥物管理局局長Robert Califf說：「我們擔心在暑假，尤其是某些地區，接種疫苗率低的地方，市民未有得到最佳的疫苗保護。」

Califf說，他更擔心新型冠狀病毒感染率會在今年秋天和冬天上升。

Califf說：「在未來的一到兩個月，我們將會檢視疫苗組成，和建議秋天接種哪種疫苗。」

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