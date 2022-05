【KTSF 朱慧琪報導】

烏克蘭一支平民車隊從前線村莊撤離期間遇襲,有幾名平民喪生。

哈爾科夫檢察官辦公室表示,一支由15輛汽車組成的平民車隊,試圖由前線村落撤離到鄰近的舊薩爾季夫村落期間遇襲,車隊的殘骸在上週五被發現,至少有4名平民喪生。

烏克蘭軍隊指揮官表示,這些平民包括小孩試圖撤離,他們被自動槍射殺,一輛汽車被大砲擊中,相信是由坦克或步兵戰車發射,有不少人包括小童被殺。

離車隊只有一公里,俄羅斯軍方最先進的坦克,被烏克蘭軍隊用榴彈發射器摧毀了。

在俄羅斯軍隊離開村莊後,魯別日諾耶居民表示,很高興再次在她的地方議會大樓上看到烏克蘭國旗。

