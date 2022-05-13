加州公路巡警拘捕東灣男子 追回超過71萬美元賊贓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公路巡警宣佈拘捕一名東灣男子，懷疑同灣區零售盜竊集團有關，追回超過71萬美元的賊贓。

經過長達一年的調查，調查人員週二表示，在東灣Pittsburg的一所房屋，發現了堆積如山的賊贓，並拘捕了一名45歲的疑犯Julio Cuellar，他因涉及有組織零售盜竊和串謀等控罪，被關押在 Solano縣監獄。

調查人員指，疑犯在附近租用了幾個倉庫，在獲得了第二份搜查令之後，當局發現了其他被盜商品，被盜物品來自多家零售商，包括CVS藥房、Target百貨、Safeway超市、Macy’s百貨、Total Wine More和Lululemon等等。

加州公路巡警Andrew Barclay說：「這案中被盜的不是MacBook或iPhone等電子產品，如果你看到那些照片，被盜的是來自CVS的商品，目前為止已起回的物品數量很多，這是很多產品

調查人員表示，這些商品與全加州各地的盜竊案有關，價值至少為715,000美元。

加州零售商協會表示，在非洲裔George Floyd被白人警察壓頸致死案引發抗議之後，外界開始注意有組織的零售犯罪，但其實這問題已經存在多年。

加州零售商協會代表Rachael Michelin說：「我們希望州議會和州長會通過預算中的額外資金，在加州增加兩個打擊有組織零售犯罪專案小組，我們正在推動增設專責的檢察官

加州公路巡警呼籲，任何人如有相關信息，通過在官網聯繫公路巡警。

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