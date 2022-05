加州公路巡警拘捕東灣男子 追回超過71萬美元賊贓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公路巡警宣佈拘捕一名東灣男子,懷疑同灣區零售盜竊集團有關,追回超過71萬美元的賊贓。

經過長達一年的調查,調查人員週二表示,在東灣Pittsburg的一所房屋,發現了堆積如山的賊贓,並拘捕了一名45歲的疑犯Julio Cuellar,他因涉及有組織零售盜竊和串謀等控罪,被關押在 Solano縣監獄。

調查人員指,疑犯在附近租用了幾個倉庫,在獲得了第二份搜查令之後,當局發現了其他被盜商品,被盜物品來自多家零售商,包括CVS藥房、Target百貨、Safeway超市、Macy’s百貨、Total Wine More和Lululemon等等。

加州公路巡警Andrew Barclay說:「這案中被盜的不是MacBook或iPhone等電子產品,如果你看到那些照片,被盜的是來自CVS的商品,目前為止已起回的物品數量很多,這是很多產品

調查人員表示,這些商品與全加州各地的盜竊案有關,價值至少為715,000美元。

加州零售商協會表示,在非洲裔George Floyd被白人警察壓頸致死案引發抗議之後,外界開始注意有組織的零售犯罪,但其實這問題已經存在多年。

加州零售商協會代表Rachael Michelin說:「我們希望州議會和州長會通過預算中的額外資金,在加州增加兩個打擊有組織零售犯罪專案小組,我們正在推動增設專責的檢察官

加州公路巡警呼籲,任何人如有相關信息,通過在官網聯繫公路巡警。

