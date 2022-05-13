傳中國內地居民出國被禁即場剪護照 國家移民局發文澄清

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近期網上流傳多個有關中國內地人申請護照被拒，甚至出境時被剪護照和綠卡的消息。國家移民管理局回應指，全部消息假屬虛假，但重申疫情下會嚴格執行從嚴從緊的出入境政策。

網上近期流傳多段消息，指有內地民眾準備出國時被執法人員盤問，甚至剪毀護照或外國綠卡禁止他們出境。

其中網上流傳一段是一名男子聲稱早前在大連出境時，親眼見到有旅客被拒絕出境，執法人員更將護照剪角：「我只看見剪了3個，但是我後來接觸到的剪了16個，她說在你快登機之前又有幾個被剪護照的，一共有二十幾個被剪護照的。」

而微信亦流傳對話截圖，指一名持美國綠卡的母親陪同有美國公民身份的孩子從廣州出境，結果母親的綠卡被海關剪了，禁止出境。

國家移民管理局周五表示，境外傳媒有關中國停辦護照或剪綠卡禁出境等傳言都是假消息，歪曲抹黑中國出入境政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下，依法、精準及有效的出入境管理措施。北京、上海、廣州三地的邊檢總站星期五亦發聲明闢謠，強調公民持有有效旅行證件均可以自由出入境。

自疫情以來，內地已多次以防疫為理由，表明要收緊出境限制，從嚴限制中國公民非必要出境活動，從嚴審批簽發出入境證件。但亦同時強調不會「一刀切」，對留學、商務、就業的人士將會如常簽發護照。

根據內地法律，若持有效旅行證件和簽注，在沒有任何犯罪或被遣返的情況下，中國公民可以隨意出境，除非涉及可能危害國家安全和利益或在法律、行政法規的規定下，則不允許出境。

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