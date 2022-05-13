舊金山Bay to Breaker賽跑盛事5月15日舉行

【KTSF 尹晉豪報導】

如果談到世界上最歡樂的賽跑，那一定要提到舊金山（三藩市）的Bay to Breakers，這項傳統賽跑，在每年5月的第三個星期天舉行，當日更可以看到各種奇裝異服打扮的人在大街上奔跑。

舊金山一年一度的Bay to Breaker賽跑盛事始於1912年，到現在已經過百年歷史，最初是為了鼓舞舊金山大地震後民眾的士氣，不過漸漸就成為了展現舊金山多元文化的表演舞台。

今年的舊金山越灣長跑嘉年華，將會在星期日5月15日上午8時舉行，起跑的路線由舊金山市中心的Howard街和Main街開始，而終點就是Ocean Beach停車場。

賽事每年都有數萬人參加，每年都有來自世界各地的跑步者來舊金山體驗，成千上萬的觀眾沿著路線排列，亦設有現場音樂等等。

長跑除了有跑步好手一較高下外，出現大批奇裝異服打扮的參加者，也是這項活動的傳統特色。

今年大會要求所有參賽者都必須出示疫苗證明，或COVID檢測呈陰性才能參加比賽。

賽事全長12公里，沿途設有多個水站和救護站，賽事有分為個人和團體報名，個人費用為80元。

如果想了解更多，請瀏覽http://www.capstoneraces.com。

另一方面，BART和Caltrain將在15號週日早上提供額外的班次，BART計劃提供多四班車，地鐵列車將於早上7點抵達Embarcadero車站，而Caltrain當日將設有兩列特殊的飛站列車，令參賽者在早上8點出發前，及時到達起跑線。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。