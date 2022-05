舊金山Bay to Breaker賽跑盛事5月15日舉行

【KTSF 尹晉豪報導】

如果談到世界上最歡樂的賽跑,那一定要提到舊金山(三藩市)的Bay to Breakers,這項傳統賽跑,在每年5月的第三個星期天舉行,當日更可以看到各種奇裝異服打扮的人在大街上奔跑。

舊金山一年一度的Bay to Breaker賽跑盛事始於1912年,到現在已經過百年歷史,最初是為了鼓舞舊金山大地震後民眾的士氣,不過漸漸就成為了展現舊金山多元文化的表演舞台。

今年的舊金山越灣長跑嘉年華,將會在星期日5月15日上午8時舉行,起跑的路線由舊金山市中心的Howard街和Main街開始,而終點就是Ocean Beach停車場。

賽事每年都有數萬人參加,每年都有來自世界各地的跑步者來舊金山體驗,成千上萬的觀眾沿著路線排列,亦設有現場音樂等等。

長跑除了有跑步好手一較高下外,出現大批奇裝異服打扮的參加者,也是這項活動的傳統特色。

今年大會要求所有參賽者都必須出示疫苗證明,或COVID檢測呈陰性才能參加比賽。

賽事全長12公里,沿途設有多個水站和救護站,賽事有分為個人和團體報名,個人費用為80元。

如果想了解更多,請瀏覽http://www.capstoneraces.com。

另一方面,BART和Caltrain將在15號週日早上提供額外的班次,BART計劃提供多四班車,地鐵列車將於早上7點抵達Embarcadero車站,而Caltrain當日將設有兩列特殊的飛站列車,令參賽者在早上8點出發前,及時到達起跑線。

