灣區疫情再惡化 Marin縣新確診病例過去6週增兩倍

面對更高傳染性的Omicron BA.2變種病毒株,Marin縣的新冠肺炎確診病例在過去六個星期增加了兩倍,而灣區也是全加州感染疫情比較嚴重的地區。

Marin縣府官員表示,Omicron BA.2目前是該縣最主要的病毒株,這病毒在學校、長期醫療設施和監獄引發群聚感染。

縣公共衛生總監Matt Willis醫生表示,雖然該縣確診病例在過去六個星期增加兩倍,但是住院和死亡病例沒有相應增加。

Willis醫生補充,BA.2 病毒株有極高的傳染性,比原來的Omicron變種病毒株高25%的傳染性,已經接種疫苗的人,也還是可以感染病毒。

而已經接種了加強劑的民眾要是染病,可以減少死亡機率9成,也可以減少感染病毒的機率。

Marin縣數據顯示,該縣5歲以上的居民,有92.6%已經接種完整疫苗。

Willis補充,多數人有非常大的可能會和病毒接觸,所以應該接種疫苗來保護自己,而要是會和其他家庭的人聚會的話,應該先在家做快速病毒檢測。

而衛生官員也要民眾知道,要是確診,現在有口服藥來醫治,但要是在病症出現之後5天,藥物的效用會減低。

