亞太裔傳統月專題：華裔日裔混血高中生談身分認同及仇視問題（視頻）

疫情期間,亞裔遭到仇視的問題受到廣泛關注,本集的亞太裔傳統月專題,訪問到一位具有華裔和日裔血統的高中生,從年輕一代的角度來看身分認同以及反亞裔仇視問題。

目前就讀Palo Alto高中一年級的亞裔學生田中怡(Kelly Tanaka),今年15歲,她的母親中學時從香港移民來美,是一名項目經理(project manager),父親則是日裔和華裔混血的Palo Alto市議員Greg Lin Tanaka(林田中),在灣區土生土長的田中怡,談到自己的身分認同。

Kelly說:「我想身為亞裔美國人,是我身分認同的一部分,因為身為亞裔將我和家人緊密連結,特別是我的祖父母和父母,因為我的祖父母以及母親都是在亞洲長大,他們教了我很多亞洲文化和信念。」

田中怡從小就聽母親講述亞洲的事情,也多次去過香港,她也會說一些中文,儘管還是個青少年,她已經開始思考亞裔背景帶給她的影響。

Kelly說:「我認為我在美國長大,本身已經很所謂的美國化了,但是我也認為我有一些所謂的文化和根是,與我很樂於擁有的亞裔文化相連。」

疫情期間,反亞裔的暴力案件和仇恨事件頻發,也掀起社區發起要對抗這股浪潮的反仇亞運動,對於身為年輕一代亞裔的Kelly來說,實際感受如何?

Kelly說:「當我們看到所有的仇視亞裔事件,都讓人非常可怕,我認為反仇亞運動,對於年輕世代是非常重要的,因為最終能做出改變的就是年輕人,我也認為很棒的是能看到所有人來自不同背景的人,都一起來支持這項運動。」

疫情期間升高的仇亞情緒,也讓不少人聯想到昔日140年前的排華法,以及二戰期間日裔被關押在集中營的事件。

Kelly的父親林田中就曾向本台分享過,他的曾祖父在1880年代來到美國,之後好幾代都經歷過歧視,包括林田中的祖父在集中營被殺害,父親也曾被送到集中營,也曾因為種族欺凌輟學,到他自己也曾被霸凌。

Kelly說:「我聽過父親童年身為亞裔的經驗,他在一個很少亞裔的地方長大,這些也都教會我更懂得珍惜,我們現在的社會已經變得更多元,也更願意接受其他的文化,這是很讓人樂見的。」

關於二戰期間日裔集中營的歷史,Kelly只聽過父親簡單描述過,並未在學校的歷史課了解到美國這一段黑暗的過去。

Kelly說:「我絕對想知道更多他們的故事,我認為了解它和知道更多我家人的事,是很重要的,尤其他們的成長和我在美國,在灣區成長是截然不同的。」

從小在Palo Alto長大的Kelly說自己很幸運,在多元文化的社區長大,並未遭遇歧視或仇恨,不過看到這麼多新聞事件,她也會格外注意安全問題,她相信隨著反仇亞運動得到廣泛的支持,情況將會有所改善。

