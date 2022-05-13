亞太裔傳統月專題：華裔日裔混血高中生談身分認同及仇視問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間，亞裔遭到仇視的問題受到廣泛關注，本集的亞太裔傳統月專題，訪問到一位具有華裔和日裔血統的高中生，從年輕一代的角度來看身分認同以及反亞裔仇視問題。

目前就讀Palo Alto高中一年級的亞裔學生田中怡（Kelly Tanaka），今年15歲，她的母親中學時從香港移民來美，是一名項目經理（project manager），父親則是日裔和華裔混血的Palo Alto市議員Greg Lin Tanaka（林田中），在灣區土生土長的田中怡，談到自己的身分認同。

Kelly說：「我想身為亞裔美國人，是我身分認同的一部分，因為身為亞裔將我和家人緊密連結，特別是我的祖父母和父母，因為我的祖父母以及母親都是在亞洲長大，他們教了我很多亞洲文化和信念。」

田中怡從小就聽母親講述亞洲的事情，也多次去過香港，她也會說一些中文，儘管還是個青少年，她已經開始思考亞裔背景帶給她的影響。

Kelly說：「我認為我在美國長大，本身已經很所謂的美國化了，但是我也認為我有一些所謂的文化和根是，與我很樂於擁有的亞裔文化相連。」

疫情期間，反亞裔的暴力案件和仇恨事件頻發，也掀起社區發起要對抗這股浪潮的反仇亞運動，對於身為年輕一代亞裔的Kelly來說，實際感受如何？

Kelly說：「當我們看到所有的仇視亞裔事件，都讓人非常可怕，我認為反仇亞運動，對於年輕世代是非常重要的，因為最終能做出改變的就是年輕人，我也認為很棒的是能看到所有人來自不同背景的人，都一起來支持這項運動。」

疫情期間升高的仇亞情緒，也讓不少人聯想到昔日140年前的排華法，以及二戰期間日裔被關押在集中營的事件。

Kelly的父親林田中就曾向本台分享過，他的曾祖父在1880年代來到美國，之後好幾代都經歷過歧視，包括林田中的祖父在集中營被殺害，父親也曾被送到集中營，也曾因為種族欺凌輟學，到他自己也曾被霸凌。

Kelly說：「我聽過父親童年身為亞裔的經驗，他在一個很少亞裔的地方長大，這些也都教會我更懂得珍惜，我們現在的社會已經變得更多元，也更願意接受其他的文化，這是很讓人樂見的。」

關於二戰期間日裔集中營的歷史，Kelly只聽過父親簡單描述過，並未在學校的歷史課了解到美國這一段黑暗的過去。

Kelly說：「我絕對想知道更多他們的故事，我認為了解它和知道更多我家人的事，是很重要的，尤其他們的成長和我在美國，在灣區成長是截然不同的。」

從小在Palo Alto長大的Kelly說自己很幸運，在多元文化的社區長大，並未遭遇歧視或仇恨，不過看到這麼多新聞事件，她也會格外注意安全問題，她相信隨著反仇亞運動得到廣泛的支持，情況將會有所改善。

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