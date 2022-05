【KTSF】

南加州週三下午發生大火,30英畝住宅區被燒毀,火災正在撲救中,當局需要向居民實施實施強制及自願撤離措施。

根據南加州Orange County消防部門指,當局於下午2時44分接報,Laguna Niguel地區有火警,下午3時半火場範圍只有3英畝,但受到強風影響,至下午5時已縵延到30英畝,至今火災範圍更達到200英畝。

暫時未有傷亡報告,目前據知有20間房屋被燒毀。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。