4亞裔女子舊金山港式餅店外被賊人砸車搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區一間港式餅店外發生搶劫案,有疑犯在光天化日下擊破一輛車的車窗,企圖搶走車內財物,而當時是有兩名事主於車內。

據警方資料,案發於上星期六日落區Irving街1900號路段,現場是菠蘿王餅店外面。

警員上午約9點38接報到場,四個亞裔女事主分別是32歲、31歲、27歲及26歲,案發時其中兩名事主在車內,當時兩名非洲裔男子接近,擊碎車輛後座的車窗,並搶走車內一個背囊。

兩名事主與疑犯糾纏,成功搶回背囊,事後疑犯上了一架車逃走,其中一個事主受傷,她拒絕接受治療。

根據Asian Crime Report,四名亞裔女事主來自西雅圖,案發時於餅店外泊車,當時有多名市民在場目擊事發經過,過程中一名女事主打了疑犯一拳。

警方正調查事件,疑犯仍然在逃,警方呼籲有消息的市民,可以致電匿名舉報熱線,電話號碼是(415) 575-4444。

