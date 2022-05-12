參議院民主黨人爭取將Roe v. Wade案編入聯邦法典

【KTSF 朱慧琪報導】
國會參議院民主黨人趕忙在聯邦最高法院針對1973年Roe v. Wade案例對婦女墮胎權的憲法保障作出裁決之前，動議將Roe案例編入聯邦法典，有關的議案必須要有60票才能通過，但是目前預計只有49票支持。
國會參議院週三表決《婦女健康保護法案》，只有49票支持，無法突破共和黨人的「拉布」阻撓。
拉布是指冗長議事程序，而「剪布」就是打破這個程序，必須要有60票贊成，民主黨人顯然無法達到這個門檻。
《婦女健康保護法案》較早時已經在眾議院過關，國會兩院民主黨人之所以有這項立法行動，是因為聯邦最高法院一項法律意見草案外洩，當中顯示6名保守派大法官同意推翻1973年Roe v. Wade案的裁決，當年的裁決確立了憲法保障婦女墮胎權，草案外洩立即引來全國各地的民眾示威浪潮。
參議院多數黨領袖舒默說：「投票保護全國婦女的基本權利，或與五位保守派大法官站在一起，準備一舉摧毀這些權利。」
而週三參議院的表決中，兩黨各有倒戈的人，民主黨陣營倒戈的是西維珍尼亞州的Joe Manchin，認為法案是要擴展墮胎權。
共和黨陣營就有兩位女性參議員倒戈，她們是緬因州的Susan Collins，和阿拉斯加州的Lisa Murkowski，她們支持婦女墮胎權。
民主黨人希望在今年的國會中期選舉中，利用這個問題爭取更多選票。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment