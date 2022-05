參議院民主黨人爭取將Roe v. Wade案編入聯邦法典

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院民主黨人趕忙在聯邦最高法院針對1973年Roe v. Wade案例對婦女墮胎權的憲法保障作出裁決之前,動議將Roe案例編入聯邦法典,有關的議案必須要有60票才能通過,但是目前預計只有49票支持。

國會參議院週三表決《婦女健康保護法案》,只有49票支持,無法突破共和黨人的「拉布」阻撓。

拉布是指冗長議事程序,而「剪布」就是打破這個程序,必須要有60票贊成,民主黨人顯然無法達到這個門檻。

《婦女健康保護法案》較早時已經在眾議院過關,國會兩院民主黨人之所以有這項立法行動,是因為聯邦最高法院一項法律意見草案外洩,當中顯示6名保守派大法官同意推翻1973年Roe v. Wade案的裁決,當年的裁決確立了憲法保障婦女墮胎權,草案外洩立即引來全國各地的民眾示威浪潮。

參議院多數黨領袖舒默說:「投票保護全國婦女的基本權利,或與五位保守派大法官站在一起,準備一舉摧毀這些權利。」

而週三參議院的表決中,兩黨各有倒戈的人,民主黨陣營倒戈的是西維珍尼亞州的Joe Manchin,認為法案是要擴展墮胎權。

共和黨陣營就有兩位女性參議員倒戈,她們是緬因州的Susan Collins,和阿拉斯加州的Lisa Murkowski,她們支持婦女墮胎權。

民主黨人希望在今年的國會中期選舉中,利用這個問題爭取更多選票。

