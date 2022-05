台灣對抗中國最大武器可能是一件體積微小的科技產品（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在眾人關注俄羅斯侵略烏克蘭的時刻,輿論也聯想到台灣是否能夠在戰略上抵擋中國的侵略。

雖然兩岸的軍力懸殊,能夠預防侵略的,可能是一項體積微小的科技產品。

面對中國的軍事威脅,台灣投入大筆軍費在導彈上,新造的軍艦和潛水艇和戰鬥機,還有加強對預備役軍人的訓練。

但是這些措施和中國軍力相比,仍是實力懸殊,中國的軍費開支是台灣的17倍。

但是現在有一些專家認為,台灣對抗中國的最大武器,是一項需要在顯微鏡下才可以看清楚的技術,就是超級小,有超強功能的半導體晶片。

這晶片在人們日常生活中扮演著重要的角色,而全球的半導體晶片有7成來自台灣,其中大多是出自亞洲最高價值的公司台積電,台積電出產的晶片全球都在用,例如在蘋果公司和Intel的產品中。

專家警告,台灣晶片供應要是受到任何干擾,會導致全球生產癱瘓,幾乎所有人都會受影響。

台灣環球研究院資深研究員J. Michael Cole說:「有些人會說必須捍衛台灣,因為台灣是個民主社會,但是這經常過於抽象,台灣海峽若發生侵略戰爭,電腦和手機的價格會立即升高,就會讓人從自身利益,與情緒聯繫的角度,來看一個對他們而言,原本是抽象的概念。」

俄羅斯在沒有受到挑釁的情況侵略烏克蘭,讓許多人聯想到台灣這個民主體制,這個沒有被中共控制的地方,也會遭到中共的侵犯,但是台灣有別於烏克蘭的,就是在經濟上的籌碼。

中華經濟研究院資深副執行長李淳說:「台灣對全球經濟更息息相關,這一點是事實。」

連中國也依靠產自台灣的晶片,台灣對中國的出口,有一半是半導體晶片,中國則是台灣的最大貿易夥伴。

要是兩岸開戰,對雙方會有什麼樣的經濟效應?

李淳說:「這將是場災難,不單是對台灣、不單是中國,對美國、歐盟和所有人都是。」

但是中國國家主席習進平已經誓言,不惜一切代價統一台灣,或許台灣的晶片工業,會令任何侵略行動都必須付出巨大代價。

