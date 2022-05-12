台灣對抗中國最大武器可能是一件體積微小的科技產品（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在眾人關注俄羅斯侵略烏克蘭的時刻，輿論也聯想到台灣是否能夠在戰略上抵擋中國的侵略。

雖然兩岸的軍力懸殊，能夠預防侵略的，可能是一項體積微小的科技產品。

面對中國的軍事威脅，台灣投入大筆軍費在導彈上，新造的軍艦和潛水艇和戰鬥機，還有加強對預備役軍人的訓練。

但是這些措施和中國軍力相比，仍是實力懸殊，中國的軍費開支是台灣的17倍。

但是現在有一些專家認為，台灣對抗中國的最大武器，是一項需要在顯微鏡下才可以看清楚的技術，就是超級小，有超強功能的半導體晶片。

這晶片在人們日常生活中扮演著重要的角色，而全球的半導體晶片有7成來自台灣，其中大多是出自亞洲最高價值的公司台積電，台積電出產的晶片全球都在用，例如在蘋果公司和Intel的產品中。

專家警告，台灣晶片供應要是受到任何干擾，會導致全球生產癱瘓，幾乎所有人都會受影響。

台灣環球研究院資深研究員J. Michael Cole說：「有些人會說必須捍衛台灣，因為台灣是個民主社會，但是這經常過於抽象，台灣海峽若發生侵略戰爭，電腦和手機的價格會立即升高，就會讓人從自身利益，與情緒聯繫的角度，來看一個對他們而言，原本是抽象的概念。」

俄羅斯在沒有受到挑釁的情況侵略烏克蘭，讓許多人聯想到台灣這個民主體制，這個沒有被中共控制的地方，也會遭到中共的侵犯，但是台灣有別於烏克蘭的，就是在經濟上的籌碼。

中華經濟研究院資深副執行長李淳說：「台灣對全球經濟更息息相關，這一點是事實。」

連中國也依靠產自台灣的晶片，台灣對中國的出口，有一半是半導體晶片，中國則是台灣的最大貿易夥伴。

要是兩岸開戰，對雙方會有什麼樣的經濟效應？

李淳說：「這將是場災難，不單是對台灣、不單是中國，對美國、歐盟和所有人都是。」

但是中國國家主席習進平已經誓言，不惜一切代價統一台灣，或許台灣的晶片工業，會令任何侵略行動都必須付出巨大代價。

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