最新數據顯示通脹稍降溫 汽油價格仍高企

【KTSF 朱慧琪報導】

根據週三發佈數據顯示,通脹稍為降溫,雖然通脹的高峰可能已經過去,但油價和超市雜貨價格仍然高企,灣區的平均汽油價格週三再創新高。

自去年8月份以來,美國的通脹率首次出現下降,但是物價仍然高企,只是物價上漲的速度比前幾個月慢。

白宮經濟顧問委員會成員Heather Boushey說:「我對於這是否好消息覺得猶豫,因為我們不知道未來數月將發生甚麼。」

根據勞工統計局週三公佈的數據顯示,4月消費物價指數CPI按年上升8.3%,比起3月時的8.5%稍微下降,3月CPI是40年來的最高位,數據顯示,高峰期可能已經過去,但是有其他國際大事繼續令經濟動盪。

Boushey說:「當然,普田發動的俄烏戰爭,尤其影響能源價格。」

這意味著美國人荷包的負擔還未減少,房屋、食物,以及機票價格上漲幅度就更大。

聯邦眾議院少數黨黨鞭Steve Scalise說:「今天的汽油價格比幾週前還要高,家庭很多時要付超過150元來入汽油,他們對此感到憤怒。」

拜登總統說:「美國正在兩條線上作戰,一是國內的通貨膨脹,另外是國外物價上漲。」

根據AAA美國汽車協會週三發佈的數據指,灣區的平均汽油價格再次創新高,舊金山(三藩市)普通汽油達平均每加侖6.05元,南灣聖荷西亦高達每加侖5.94元,而東灣奧克蘭(屋崙)則5.92元一加侖。

司機Wanda Capurro說:「我們一直等待汽油價格下降,我們見到這個價格維持好一段時間。」

這油價可能迫使有些人寧願留在家。

Mill Valley居民Fred Shilzony說:「我做半職依靠社保生活,實在無法應付,我打算去Yountville,但應該不去了。」

