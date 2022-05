舊金山警委會將決定是否禁止警察「截車調查」行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山警察委員會將決定是否禁止警察利用截停開車人士,來對車內的人做進一步調查,一群社區機構表示,希望看到舊金山執行這項禁令。

舊金山市議會主席,也是目前市議會中的唯一一位非洲裔市議員華頌善(Shamman Walton),在週三的視頻會議中表示,自己在青少年時期,一度因為車牌有透明塑膠板遮蓋,而被警察攔截,被數落一番之後才准許離開,另外一次被截停,只因為車上所有人都戴著帽子,警察舉槍並用帶侮辱的字句發號指令。

華頌善說:「這可能看來不怎麼樣,但是以一個15歲的汽車乘客來說,被人舉槍是一件令人害怕的事,要是這個人是你的孩子或孫子,或是一個和你有關係的年輕人,你會怎麼想?」

警察以和開車有關的原因截停車輛,然後進一步對車中的人調查,他們是否涉及其他罪案,這是執法機構稱為「pretextual stops」的執法手段。

但是市府數據顯示,在舊金山,非洲裔和白人相比,有多6倍的機率被警方攔截他們所開的車,有多10倍的機率被搜查,有多12倍的機率被施予暴力。

公辯律師Mano Raju表示,這種截停車輛的行動,不會讓公路上的行人、腳踏車騎士和開車人士更加安全。

舊金山公辯律師Mano Raju說:「這手法帶偏見,會損害警方和社區的關係,只會在過度巡邏的社區注入恐懼,不單影響被截停的人,還有目睹這沒有尊嚴的恐懼,被扣上手銬的人,不單是影響個人,也影響整個社區。」

舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)說:「藉口截車調查不僅是種族騷擾,還可以致命並經常會致命,損害受這情況影響的人的生活,這必須現在就停止來救命。」

已經禁止「截車調查」行動的城市,包括首都華盛頓、柏克萊、洛杉磯和費城。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。