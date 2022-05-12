舊金山警委會將決定是否禁止警察「截車調查」行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山警察委員會將決定是否禁止警察利用截停開車人士，來對車內的人做進一步調查，一群社區機構表示，希望看到舊金山執行這項禁令。

舊金山市議會主席，也是目前市議會中的唯一一位非洲裔市議員華頌善（Shamman Walton），在週三的視頻會議中表示，自己在青少年時期，一度因為車牌有透明塑膠板遮蓋，而被警察攔截，被數落一番之後才准許離開，另外一次被截停，只因為車上所有人都戴著帽子，警察舉槍並用帶侮辱的字句發號指令。

華頌善說：「這可能看來不怎麼樣，但是以一個15歲的汽車乘客來說，被人舉槍是一件令人害怕的事，要是這個人是你的孩子或孫子，或是一個和你有關係的年輕人，你會怎麼想？」

警察以和開車有關的原因截停車輛，然後進一步對車中的人調查，他們是否涉及其他罪案，這是執法機構稱為「pretextual stops」的執法手段。

但是市府數據顯示，在舊金山，非洲裔和白人相比，有多6倍的機率被警方攔截他們所開的車，有多10倍的機率被搜查，有多12倍的機率被施予暴力。

公辯律師Mano Raju表示，這種截停車輛的行動，不會讓公路上的行人、腳踏車騎士和開車人士更加安全。

舊金山公辯律師Mano Raju說：「這手法帶偏見，會損害警方和社區的關係，只會在過度巡邏的社區注入恐懼，不單影響被截停的人，還有目睹這沒有尊嚴的恐懼，被扣上手銬的人，不單是影響個人，也影響整個社區。」

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）說：「藉口截車調查不僅是種族騷擾，還可以致命並經常會致命，損害受這情況影響的人的生活，這必須現在就停止來救命。」

已經禁止「截車調查」行動的城市，包括首都華盛頓、柏克萊、洛杉磯和費城。

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