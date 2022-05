北韓首現Omicron 全國徹底封城

【有線新聞】

北韓官媒報道,平壤發現Omicron病例,是官方首次對外公布有新型肺炎個案。領袖金正恩下令全國封城,實施最嚴格防疫措施在。在北京,外交部表示隨時準備全力支持朝方抗疫。

金正恩周四召開勞動黨中央政治局會議,應急防疫指揮部在會上確認周日對平壤一個群組的多名發燒病人採集樣本,經基因排序發現跟Omicron BA.2一致的病毒株,是新型肺炎疫情全球爆發兩年多以來北韓首次對外公布發現確診個案。

會上沒有提及確實確診數字,但指今次是最重大全國緊急事件,批評防疫部門疏忽,決定全國啟動最嚴格防疫控制。金正恩下令全國市郡徹底封城,所有企業、生產和生活單位實施隔離,醫療和防疫部門開展全民檢測,做好醫學監察、治療、消毒等工作,盡量減少對民眾造成不便,亦要確保不影響經濟建設發展。

他同時指示加強前線、邊境及海空領域警戒,確保不會出現安全漏洞。金正恩稱要徹底阻止病毒蔓延,盡快治療患者,目標是在最短時間內消除惡性病毒源頭,強調必定會戰勝疫情。外界推測北韓全國封城在日前已開始實施,有南韓傳媒稱平壤在周二下午突然下令所有居民不得外出,留在家中。

截至3月,世衛沒有收到北韓呈報確診個案,亦沒北韓民眾接種疫苗紀錄。平壤之前曾拒絕接收中國及疫苗全球獲取機制COVAX提供的新型肺炎疫苗。

