北卡羅來納州兩座海濱別墅被海浪捲走（視頻）

May 12, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 韓千繪報導】

美國國家公園管理局週三表示，北卡羅來納州海岸兩座海濱別墅已經被衝入海浪中。

兩座被海浪衝垮的房屋位於北卡Rodanthe外灘社區Ocean Drive沿線，公園管理局證實房屋倒塌後，馬上關閉了周圍的區域。

Rodanthe 2月份也有一座海邊房屋捲入海浪，碎片散佈在數英里的海灘上，有關部門正在積極與房主還有志願者合作協調清理活動。

北卡羅來納州的海岸幾乎完全由狹窄的低窪屏障島組成，Hatteras Island是所謂的外灘的一部份。

那裡已經建造了數百個高級海邊度假屋，專家認為不應該在這些地方造屋，這些島嶼特別容易受到風暴潮的影響，並且容易被來自兩邊的海浪沖刷，房地產開發只會使問題變得更糟，因為社區延長了正受到侵蝕或被風暴耗盡的海岸線。

隨著海平面上升，屏障島通常會在很長一段時間內向大陸移動，通過人為的方式將它們固定在一個位置只會使它變得更加脆弱。

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