北卡羅來納州兩座海濱別墅被海浪捲走（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

美國國家公園管理局週三表示，北卡羅來納州海岸兩座海濱別墅已經被衝入海浪中。

兩座被海浪衝垮的房屋位於北卡Rodanthe外灘社區Ocean Drive沿線，公園管理局證實房屋倒塌後，馬上關閉了周圍的區域。

Rodanthe 2月份也有一座海邊房屋捲入海浪，碎片散佈在數英里的海灘上，有關部門正在積極與房主還有志願者合作協調清理活動。

Cape Hatteras National Seashore (Seashore) has confirmed that an unoccupied house at 24265 Ocean Drive, Rodanthe, N.C. collapsed this afternoon. This is the second unoccupied house collapse of the day at the Seashore. Read more: https://t.co/ZPUiklQAWA pic.twitter.com/OMoPNCpbzk — Cape Hatteras National Seashore (@CapeHatterasNPS) May 10, 2022

北卡羅來納州的海岸幾乎完全由狹窄的低窪屏障島組成，Hatteras Island是所謂的外灘的一部份。

那裡已經建造了數百個高級海邊度假屋，專家認為不應該在這些地方造屋，這些島嶼特別容易受到風暴潮的影響，並且容易被來自兩邊的海浪沖刷，房地產開發只會使問題變得更糟，因為社區延長了正受到侵蝕或被風暴耗盡的海岸線。

隨著海平面上升，屏障島通常會在很長一段時間內向大陸移動，通過人為的方式將它們固定在一個位置只會使它變得更加脆弱。