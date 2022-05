北卡羅來納州兩座海濱別墅被海浪捲走（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

美國國家公園管理局週三表示,北卡羅來納州海岸兩座海濱別墅已經被衝入海浪中。

兩座被海浪衝垮的房屋位於北卡Rodanthe外灘社區Ocean Drive沿線,公園管理局證實房屋倒塌後,馬上關閉了周圍的區域。

Rodanthe 2月份也有一座海邊房屋捲入海浪,碎片散佈在數英里的海灘上,有關部門正在積極與房主還有志願者合作協調清理活動。

