【KTSF】

一架直升機週三早上在東灣Livermore墜毀,兩人送院。

消防部門表示,直升機在Livermore的PG&E培訓基地墜毀,機師和一名在地面的人受傷入院,沒有生命危險。

PG&E發言人表示,墜機事故涉及一架Bell 407直升機,消防部門表示,墜機事故沒有引發火災,殘骸中的燃料只洩漏在附近區域,聯邦航空管理局聯同國家運輸安全委員會將調查這宗事件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。