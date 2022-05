【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)最新的數據顯示,去年有破紀錄接近十萬八千人吸食過量毒品死亡。

死亡人數比2019年多一半,去年大約三份之二的死亡個案,涉及芬太尼或其他合成的鴉片類藥物。

聯邦濫用毒品研究所的總監說,吸食過量毒品的數字,過去幾十年持續上升,但研究人員說疫情令問題惡化。

其他原因導致死亡率上升包括藥物分銷網絡越來越複雜,很難尋求治療,合成藥物越來越受歡迎,容易製造和走私。

衛生專家説,假如市民有更容易的渠道取得鴉片類藥物的解藥,例如納洛酮,就可以減低死亡率。

