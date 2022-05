加州正經歷有記錄以來最乾旱 但用水量不減反升（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州正經歷有記錄以來最乾旱的1月、2月和3月,與此同時,用水量則出現了自乾旱開始以來最大的增幅,與兩年前相比,3月用水量增加了近19%。

雖然當局先前緊急呼籲大家節約用水,但加州3月份的用水量達到2015年以來的最高水平,這數字與2月份形成鮮明對比。

根據州水資源控制委員會最新發布的數據,在去年7月至今年3月期間,加州人的用水量比2020年同期減少了3.7%。

在去年7月,加州州長纽森要求加州居民自願將用水量減少15%,今年3月底,他下令供水系統在全州範圍內加強應對乾旱,但就將細節留給地方政府。

用水量增幅最大,接近27%的地區,包括洛杉磯盆地、聖地牙哥縣以及加州南部的沙漠地區,當中包括Palm Springs和Imperial Valley。

舊金山(三藩市)灣區的用水量增加2.5%,唯一有下降的是加州北部沿岸地區,用水量減少了4.3%。

從下個月開始,大約600萬南加州人將面臨前所未有的用水限制,包括每週一次戶外澆水,當局發現南加一些富裕社區用水量不斷增加。

5月底,州水資源控制委員會將考慮推出更多乾旱應對措施,數據顯示,近230個供水系統尚未達到州長下令的抗旱水平。

