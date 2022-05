【KTSF】

總統拜登表示,正研究是否撤銷部分對華關稅以遏抑通脹。

上屆特朗普政府針對多種中國製產品,包括紙尿片、衣物以至傢具等開徵關稅,部分產品在美國的產量未能追上需求。

拜登表示,正研究撤銷關稅等方案,以達至對國家最有利結果,不過尚未有決定。

中美在前年簽訂貿易協議,承諾不開徵新關稅,中方亦同意增購美國產品,但拜登今年初指中國未有履行承諾購買足夠的美國貨,因而未能撤銷已開徵的關稅。

