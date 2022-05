星期日步行街活動重回舊金山 全市6個地區將舉辦（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

星期日步行街活動重回舊金山(三藩市),今年全市有6個地區入選,將舉辦星期日步行街活動,而5月份的活動就在灣景區舉行。

從今年4月至9月,舊金山市內6個社區的部份街道將逐個變為步行街,除了在4月結束活動的田德隆區外,其餘5個地區包括:5月22日在灣景區、6月12日在Excelsior區、7月10日在Valencia區、8月在SOMA區、9月在Western Addition區先後舉行活動。

活動時間大多會集中在兒童及青少年暑假期間,方便家長帶同子女前往參加,在5月22日上午11點至下午4點。

到時多條灣景區的街道將會封閉,多條的街道由早上6點起不得停車。

這項活動目的是鼓勵民眾投入健康的活動,當日在街道上會有音樂演奏、舞蹈表演,同時亦可支持灣景的小商業。

星期日步行街活動是由非牟利團體Livable City組織策劃,並得到包括舊金山交通局、工務局及警局等多個市府部門贊助。

如想瞭解更多,可上網http://SundayStreetsSF.com查詢。

