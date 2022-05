世衛質疑「清零」政策 中國外交部籲勿發表不負責任言論

【有線新聞】

世衛總幹事譚德塞指,已經向中國專家表明「清零」防疫政策不能持續。世衛專家亦認為防控措施要平衡人權和經濟,相關帖文一度上載到聯合國微博,很快就被刪除,微信亦禁止轉發帖文。

上海三月底因應疫情爆發,實施嚴格限制措施,地鐵停運,又傳出當局派員強行進入住宅消毒,官方多次強調堅持「動態清零」。

世衛總幹事譚德塞指新冠病毒不斷進化、傳染性愈來愈高,現時對病毒認識增加,又有更多工具防疫,已經和中國的專家表明「清零」政策不能持續。

譚德塞說:「說到清零防疫政策,我們不認為這是可持續的,考慮到現時病毒的情況和我們未來的預期。」

中國在疫情中的死亡人數約1.5萬,比美國或印度少得多。世衛緊急項目執行主任瑞安則指,理解中國年初疫情升溫、死亡人數大增,要設法應對,但現時仍採用類似封城的政策傷害很大。

瑞安說:「任何應對方法如我們開初所說,都要尊重個人和人權;如我們所說,世衛要平衡防控政策和對社會影響,以至對經濟的影響。」

譚德塞言論相關帖文本來上載到聯合國的微博,但很快刪除。至於聯合國微信公眾號的相關帖文,則被指違反法規而禁止分享,相關片段亦已下架。

中共總書記習近平較早前主持中共中央政治局常委會會議時,強調疫情防控處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期,堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭,毫不動搖堅持動態清零總方針。

中國外交部回應指,希望有關人士客觀理性看待中國疫情防控政策、更多了解事實,不要發表不負責任言論,又指中國和一些奉行所謂群體免疫、自然免疫或躺平的政策有明顯區別,強調中國動態清零方針有效保護老年人和有基礎疾病的弱勢人群。

