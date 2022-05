【KTSF】

國會參議院表決通過法案加強在審議有關墮胎議題的裁決時,保障聯邦最高法院9名大法官,以及他們家人的人身安全。

聯邦最高法院早前外洩文件認為應該推翻墮胎權判例,或令婦女墮胎權在聯邦層面失去憲法保障,消息傳出後惹來大批示威者在大法官家門外示威。

參議院週二表決通過加強在審議有關墮胎議題裁決時,保障聯邦最高法院大法官以及他們家人的人身安全,法案下一步將交由眾議院表決。

