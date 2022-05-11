舊金山訪谷區襲擊案 女事主被人箍頸致失去知覺

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）訪谷區發生襲擊案，匪徒用手箍頸，導致一名女事主失去知覺，警方發布匪徒的照片，呼籲市民提供線索。

警方表示，匪徒是個25到29歲的非洲裔男人，身高5呎11吋、體重150磅左右，黑色頭髮，案發時穿著黑色外套和黑色褲。

警方指出，上星期六5月7日下午3時左右，女事主在Desmond街夾Sunnydale Ave.獨自步行時，看見匪徒舉止失常、語無倫次，女事主於是嘗試過馬路避開他，但匪徒跟著女事主，後來捉著她並扼著她的頸。

匪徒坐在女事主身上不斷箍她的頸，導致女事主失去知覺。

女事主表示，匪徒襲擊她期間，她聽見有人在大喊，匪徒才站起來放開她逃跑。

警方表示，女事主不是華裔，並不認識匪徒，警方呼籲市民提供這宗襲擊案的資料，匿名報案電話是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

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