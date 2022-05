舊金山訪谷區襲擊案 女事主被人箍頸致失去知覺

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)訪谷區發生襲擊案,匪徒用手箍頸,導致一名女事主失去知覺,警方發布匪徒的照片,呼籲市民提供線索。

警方表示,匪徒是個25到29歲的非洲裔男人,身高5呎11吋、體重150磅左右,黑色頭髮,案發時穿著黑色外套和黑色褲。

警方指出,上星期六5月7日下午3時左右,女事主在Desmond街夾Sunnydale Ave.獨自步行時,看見匪徒舉止失常、語無倫次,女事主於是嘗試過馬路避開他,但匪徒跟著女事主,後來捉著她並扼著她的頸。

匪徒坐在女事主身上不斷箍她的頸,導致女事主失去知覺。

女事主表示,匪徒襲擊她期間,她聽見有人在大喊,匪徒才站起來放開她逃跑。

警方表示,女事主不是華裔,並不認識匪徒,警方呼籲市民提供這宗襲擊案的資料,匿名報案電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。