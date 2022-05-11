Santa Clara縣新冠肺炎病例呈上升趨勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣公共衛生局週二透露，該縣的新冠肺炎病例呈現上升趨勢，已經高過Delta一波疫情的水平，而且在之前Omicron變種疫情期間，曾染疫的人現在還會有可能中招。

Santa Clara縣公共衛生局局長Sara Cody週二證實確診病例增加，從4月3日的193宗，至5月3日的589宗，聖荷西的污水檢測也發現更多的病毒，該縣也出現更多的疫情爆發，在如學校和工作場所等有人群聚的地點。

Cody也指出，也有跡象顯示，染病住院的病例也在增加中。

Santa Clara縣公共衛生部主任Sara Cody說：「目前在傳播中的變種病毒株，比之前的變種病毒株更加容易傳播，事實上，你要是在Omicron病毒株引發的疫情期間感染病毒，不幸的是你還是可以再次感染病毒，我要確保大家知道這一點。」

Cody提醒民眾，避免感染病毒的方法是接種疫苗、帶口罩、做病毒檢測、把聚會定在戶外舉行，而要是染病，應該醫治，現在有可以治病的口服藥。

Santa Clara縣已經接種完整疫苗的居民達到近86%，超過7成已經接種了第一劑加強針，至於合資格接種第二劑加強針方面，65歲以上的居民有29%已經打了第二針，50到64歲的居民，有15%已經打了第二針。

Cody也指出，還是有避免感染病毒的必要。

Cody說：「這是因為你要是染疫，就不能工作或上學，也可能傳染給一些可能引發嚴重症狀的人，而你要是染疫，也可能面對長期病症，這是你不想要得到的。」

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