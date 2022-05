Santa Clara縣新冠肺炎病例呈上升趨勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣公共衛生局週二透露,該縣的新冠肺炎病例呈現上升趨勢,已經高過Delta一波疫情的水平,而且在之前Omicron變種疫情期間,曾染疫的人現在還會有可能中招。

Santa Clara縣公共衛生局局長Sara Cody週二證實確診病例增加,從4月3日的193宗,至5月3日的589宗,聖荷西的污水檢測也發現更多的病毒,該縣也出現更多的疫情爆發,在如學校和工作場所等有人群聚的地點。

Cody也指出,也有跡象顯示,染病住院的病例也在增加中。

Santa Clara縣公共衛生部主任Sara Cody說:「目前在傳播中的變種病毒株,比之前的變種病毒株更加容易傳播,事實上,你要是在Omicron病毒株引發的疫情期間感染病毒,不幸的是你還是可以再次感染病毒,我要確保大家知道這一點。」

Cody提醒民眾,避免感染病毒的方法是接種疫苗、帶口罩、做病毒檢測、把聚會定在戶外舉行,而要是染病,應該醫治,現在有可以治病的口服藥。

Santa Clara縣已經接種完整疫苗的居民達到近86%,超過7成已經接種了第一劑加強針,至於合資格接種第二劑加強針方面,65歲以上的居民有29%已經打了第二針,50到64歲的居民,有15%已經打了第二針。

Cody也指出,還是有避免感染病毒的必要。

Cody說:「這是因為你要是染疫,就不能工作或上學,也可能傳染給一些可能引發嚴重症狀的人,而你要是染疫,也可能面對長期病症,這是你不想要得到的。」

