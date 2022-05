【KTSF】

南灣聖荷西市府一致通過禁止俗稱鬼槍的非法自製槍械。

法令禁止民眾擁有、製造、銷售、組裝、轉讓、接收或分發沒有登記註冊的槍械。

聖荷西市長Sam Liccardo指出,該市及洛杉磯所有搜獲的槍械中,25%是屬沒有登記的。

聖荷西是全國第一個城市,要求槍械擁有人需要有承擔責任保險,以及建立減少槍支傷害的年度投資戶口。

