奧克蘭警方透露,剛過去的這個週末,該市有超過20起搶劫事件,警方表示,逮捕了涉及當中7起案件的3名嫌犯。

警方表示,這些案件中的嫌犯,在幹案過程中用刀或槍威脅受害人。

週五有7宗搶劫財物和兩宗劫車事件,週六有9宗搶劫財物、一宗意圖搶劫和一宗劫車。

週日有4宗搶劫、一宗劫車、一宗意圖劫車。

警方表示,根據民眾提供的線索,找到涉及當中一些案件的車輛,逮捕了三人,懷疑他們涉案。

警方也提醒民眾,不要因為用手機分神,要是被劫,不要抵抗,而留意涉案人的外貌或車輛。

