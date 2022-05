【KTSF】

在幾個月內,超過1400萬人可能會失去他們的聯邦醫療保險,因為在疫情初期啟動的醫療補助政策即將到期。

Kaiser家庭基金會的一份新報告顯示,在疫情期間,參加聯邦醫療補助計劃俗稱白卡的低收入人士增加25%。

研究人員認為,參加人數大幅增加,主要是因為聯邦政府在疫情初期頒佈公共衛生緊急狀態,令同意讓即使不再合資格的民眾,仍可以繼續參與該計劃的州政府,可以獲得更多聯邦醫療補助資金。

公共衛生緊急狀態快將結束,這意味著多達1420萬人可能會失去白卡。

