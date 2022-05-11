中華總會館向美國國家歷史博物館捐贈反仇視亞裔的遊行橫額（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中華總會館週二在舊金山（三藩市）華埠向美國國家歷史博物館代表捐贈先前反仇視亞裔的遊行橫額，博物館表示橫額具有收藏及展覽的價值。

這幅橫額源自2020年2月29日，中華總會館及中華總商會聯合各界群眾發動「反歧視、支持全球抗疫、支援本地商業 」集會及大遊行，那次是華人社區第一次在美國在反種族主義遊行，當中的高舉的橫額，紅色橫額上用英語寫著「Fight The Virus, NOT The People」，用中文寫著「我們一起援商，反歧視！ 支持全球抗議，加油！」

博物館的負責人表示，這件物品展示了北美最古老的華埠的成員，如何在公共衛生危機期間中對抗仇視行為，這個橫額亦展現了亞裔美國人在持續面臨的歧視和暴力事件，當中的韌性。

週二中華總會館在舊金山華埠的Chinese Six Companies辦公室舉行儀式上，將這幅橫額捐贈給史密森尼美國國家歷史博物館，當時的主要負責人，時任中華總會館總董李殿邦，以及退休法官鄧孟詩共同主持儀式。

李殿邦說：「我們在2020年，在正確的時間做正確的事，這件事獲得主流社會對我們的認同，他們將遊行橫額例為博物館永遠收藏的物品，這是我們中華總會館將近170年歷史上，第一次有這種殊榮。」

舊金山市府律師邱信福亦有份發言，他表示，很榮幸可以作為舊金山第一位華裔市府律師，他指兩年前的集會橫額，是要讓大家知道對抗和針對的是病毒，而並非亞裔，他又指放置在博物館後，每年有600萬人看到。

博物館方面表示，今日的儀式是亞太傳統月舉辦的標誌性活動之一。

史密森學會亞太美國中心的臨時主任 Theodore S. Gonzalves說：「我們收集的物品，都必須能夠幫助我們講述一個關於特定時間和地點的具體故事，而這幅橫額將使我們能夠講述我們國家歷史上獨特的一天，2020年2月9日，這日距離世衛宣布全球冠狀病毒為，全球大流行病的11天前。」

其後多個團體聯合步行到康年海鮮酒家參加慶祝宴會。

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