中華總會館向美國國家歷史博物館捐贈反仇視亞裔的遊行橫額（視頻）

中華總會館週二在舊金山(三藩市)華埠向美國國家歷史博物館代表捐贈先前反仇視亞裔的遊行橫額,博物館表示橫額具有收藏及展覽的價值。

這幅橫額源自2020年2月29日,中華總會館及中華總商會聯合各界群眾發動「反歧視、支持全球抗疫、支援本地商業 」集會及大遊行,那次是華人社區第一次在美國在反種族主義遊行,當中的高舉的橫額,紅色橫額上用英語寫著「Fight The Virus, NOT The People」,用中文寫著「我們一起援商,反歧視! 支持全球抗議,加油!」

博物館的負責人表示,這件物品展示了北美最古老的華埠的成員,如何在公共衛生危機期間中對抗仇視行為,這個橫額亦展現了亞裔美國人在持續面臨的歧視和暴力事件,當中的韌性。

週二中華總會館在舊金山華埠的Chinese Six Companies辦公室舉行儀式上,將這幅橫額捐贈給史密森尼美國國家歷史博物館,當時的主要負責人,時任中華總會館總董李殿邦,以及退休法官鄧孟詩共同主持儀式。

李殿邦說:「我們在2020年,在正確的時間做正確的事,這件事獲得主流社會對我們的認同,他們將遊行橫額例為博物館永遠收藏的物品,這是我們中華總會館將近170年歷史上,第一次有這種殊榮。」

舊金山市府律師邱信福亦有份發言,他表示,很榮幸可以作為舊金山第一位華裔市府律師,他指兩年前的集會橫額,是要讓大家知道對抗和針對的是病毒,而並非亞裔,他又指放置在博物館後,每年有600萬人看到。

博物館方面表示,今日的儀式是亞太傳統月舉辦的標誌性活動之一。

史密森學會亞太美國中心的臨時主任 Theodore S. Gonzalves說:「我們收集的物品,都必須能夠幫助我們講述一個關於特定時間和地點的具體故事,而這幅橫額將使我們能夠講述我們國家歷史上獨特的一天,2020年2月9日,這日距離世衛宣布全球冠狀病毒為,全球大流行病的11天前。」

其後多個團體聯合步行到康年海鮮酒家參加慶祝宴會。

