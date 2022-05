【KTSF】

東灣市政公用事業區董事會以6票對1票決定,從今年7月1日起,對其140萬客戶徵收8%的乾旱附加費。

上個月26日,東灣水利局宣布進入乾旱第二階段,這意味著東灣市政將強制用戶用水。

東灣水利局發言人表示,節水、限水的目標是實施水源保護與補給計劃,以便明年到來時能有多種選擇。

而徵收8%的乾旱附加費,將為額外供水和相關開支提供資金。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。