舊金山大批中文雙語老師校區總部外集會 不滿裁員安排（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)聯合學區發聲明指,中文雙語教師被排除在合併程序之外,並且不承認他們的中文雙語資格,大批的中文雙語教師不滿當局的安排,他們週二集會向媒體講述他們受到不公平的對待。

週二下午,大批中文雙語老師在舊金山聯合校區總部的門外集會,他們表示,今年舊金山聯合校區招生人數大幅下降,所以需要縮減老師人數,而被縮減人手的老師,需要經過校區人手整合過程,在過程中資歷較低的會被裁走,但仍然有機會優先申請其他的職位空缺。

與此同時,當其他非雙語的老師就接獲通知,直接進入整合過程,在優先申請其他職位空缺時,中文的雙語老師被校區完全排除在申請過程之外,除此之外,校區亦不承認他們中文雙語的教學資格,直接將他們放在裁員名單上。

他們認為校區違反了教師合約中,不分族裔、語言平等基本就業權利,Karen在舊金山聯合校區做了4年中文雙語教師,她指校區的行為,侵犯教育工作者的權利,對華語學生和家長造成嚴重損害,亦是對所有中文雙語教師的侮辱。

中文雙語的教師Karen Tse說:「在整個裁員過程中,我完全被排除在任何合併意向和合併面試外,這與普通教育中的其他合併員工不同,當我意識到到裁員過程仍然影響我時,合併面試已經結束,至今,我仍然沒有任何關於合併的信息,也不知道下一步我能做什麼。」

她希望人事部可以改變,例如改善對中文雙語教師的對待,尊重並承認資格,以及希望學區讓所有的雙語教師,公平選擇中文雙語的開放職位,最後希望學區尊重所有教育工作者的私人時間,並讓他們有足夠的時間做出回應。

另一方面,舊金山聯合校區發新聞稿指,明白裁員過程對每個人來說都非常緊張,但鑑於入學人數下降,結構性預算赤字,所以需要發佈如此多的初步裁員通知。

根據加州教育法,學區有裁員或行政調職計劃,就必須在今年3月15日或之前,向包括教師在內的有關員工發出初步通知。

校區在3月份發布了200多份初步裁員通知後,舊金山教育委員會投票決定解僱20名員工,而其中15人已經或將在下一學年獲得重新聘為行政人員,或其他認證職位,這意味著只有5名員工在聯合學區下一個學年沒有找到新工作,如果再出現空缺的話,這些員工將有機會重新僱用。

而對於教師裁員或行政調動的最終通知,必須在5月15日發出,而其他職員的調職和裁員,最終通知就在6月30日之前發出。

