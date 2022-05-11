舊金山大批中文雙語老師校區總部外集會 不滿裁員安排（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）聯合學區發聲明指，中文雙語教師被排除在合併程序之外，並且不承認他們的中文雙語資格，大批的中文雙語教師不滿當局的安排，他們週二集會向媒體講述他們受到不公平的對待。

週二下午，大批中文雙語老師在舊金山聯合校區總部的門外集會，他們表示，今年舊金山聯合校區招生人數大幅下降，所以需要縮減老師人數，而被縮減人手的老師，需要經過校區人手整合過程，在過程中資歷較低的會被裁走，但仍然有機會優先申請其他的職位空缺。

與此同時，當其他非雙語的老師就接獲通知，直接進入整合過程，在優先申請其他職位空缺時，中文的雙語老師被校區完全排除在申請過程之外，除此之外，校區亦不承認他們中文雙語的教學資格，直接將他們放在裁員名單上。

他們認為校區違反了教師合約中，不分族裔、語言平等基本就業權利，Karen在舊金山聯合校區做了4年中文雙語教師，她指校區的行為，侵犯教育工作者的權利，對華語學生和家長造成嚴重損害，亦是對所有中文雙語教師的侮辱。

中文雙語的教師Karen Tse說：「在整個裁員過程中，我完全被排除在任何合併意向和合併面試外，這與普通教育中的其他合併員工不同，當我意識到到裁員過程仍然影響我時，合併面試已經結束，至今，我仍然沒有任何關於合併的信息，也不知道下一步我能做什麼。」

她希望人事部可以改變，例如改善對中文雙語教師的對待，尊重並承認資格，以及希望學區讓所有的雙語教師，公平選擇中文雙語的開放職位，最後希望學區尊重所有教育工作者的私人時間，並讓他們有足夠的時間做出回應。

另一方面，舊金山聯合校區發新聞稿指，明白裁員過程對每個人來說都非常緊張，但鑑於入學人數下降，結構性預算赤字，所以需要發佈如此多的初步裁員通知。

根據加州教育法，學區有裁員或行政調職計劃，就必須在今年3月15日或之前，向包括教師在內的有關員工發出初步通知。

校區在3月份發布了200多份初步裁員通知後，舊金山教育委員會投票決定解僱20名員工，而其中15人已經或將在下一學年獲得重新聘為行政人員，或其他認證職位，這意味著只有5名員工在聯合學區下一個學年沒有找到新工作，如果再出現空缺的話，這些員工將有機會重新僱用。

而對於教師裁員或行政調動的最終通知，必須在5月15日發出，而其他職員的調職和裁員，最終通知就在6月30日之前發出。

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